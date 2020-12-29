Предсказано будущее цен на нефть

Цены на нефть в 2021 году могут упасть до 30-35 долларов за баррель, заявил ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов в беседе с «Известиями».

По его словам, это связано с объявлением в Европе и США локдаунов на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, на общую ситуацию повлияла информация о мутации коронавируса в Великобритании. «Цены на нефть снова начали падать. Думаю, что в первом квартале следующего года мы столкнемся с развитием негативного сценария на мировых рынках. Риски вырастут, рынки активов пойдут вниз, в том числе и нефть», — сказал эксперт.

В свою очередь, президент Российского независимого топливного союза Павел Баженов отметил, что в следующем году не стоит ждать предкризисных цен на нефть. По его словам, стоимость топлива внутри страны будет изменяться по сценарию 2020 года — не выше инфляции. «Скорее всего, мировые котировки будут находиться в диапазоне 45–50 долларов за баррель», — отметил он.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что этот год стал худшим для нефтяных компаний и рынка за последние 10 лет. Только по итогам первых девяти месяцев нефтедобытчики списали активы на 145 миллиардов долларов. Например, в 2015 году эта сумма была вдвое меньше (72,1 миллиарда долларов). При этом в статистику этого года не вошли списание ExxonMobil на 20 миллиардов долларов (произойдет в четвертом квартале), а также списание Chevron на 10 миллиардов.