Обнаружена возможная соседняя Вселенная

Ученые Физико-математического института имени Кавли описали новый сценарий возникновения первичных черных дыр, которые образовались еще до рождения звезд и галактик. Также исследователи сообщили о возможном обнаружении такого объекта, что согласуется со сценарием существования соседних вселенных. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, кратко об исследовании рассказывается на Phys.org.

Космологи пришли к выводу, что первичные черные дыры могли возникнуть из «младенческих вселенных», образовавшихся во время инфляции — периода быстрого расширения основной Вселенной. Маленькие вселенные быстро схлопываются, но большое количество энергии, высвобождаемое в небольшом объеме пространства, приводит к появлению черной дыры. Если же младенческая Вселенная достаточно большая, то внешний наблюдатель видит ее как черную дыру, а внутренний — как расширяющуюся Вселенную.

Первичные черные дыры гипотетически можно обнаружить с помощью гигантской цифровой камеры Hyper Suprime-Cam, установленной на 8,2-метровом телескопе Subaru на горе Мауна-Кеа (Гавайи). Астрономы фиксируют событие повышения яркости звезды, что указывает на прохождение на ее фоне черной дыры, искривляющей лучи света. Степень повышения яркости позволяет определить массу черной дыры, и ученые уже обнаружили возможную первичную черную дыру с массой Луны, которая соответствует сценарию мультивселенной.