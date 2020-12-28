Предложено существование масштабной аномалии во Вселенной

Ученые Калифорнийского университета в Чикаго предположили, что в масштабе Вселенной гравитация может работать не так, как предсказывает теория Эйнштейна, что объясняет ускоренное расширение последней. По мнению исследователей, аномальные отклонения могут быть выявлены через регистрацию гравитационных волн, возникающих при слиянии черных дыр и нейтронных звезд. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review D.

По мнению специалистов, гравитационные волны, которые представляют собой рябь пространства-времени, могут столкнуться со сверхмассивной черной дырой или крупным скоплением галактик на своем пути к Земле, что изменит их характеристики по сравнению с предсказанными. Эта разница и будет свидетельством в пользу существования неизвестных физических законов.

Согласно одной из предложенных теорий, во Вселенной существует некая дополнительная частица, создающая «фон» вокруг массивных объектов. Если гравитационная волна взаимодействует с частицей, генерируются дополнительные волны, смешивающиеся с основной. Ученые определили, как может выглядеть такое «эхо», что позволит выявить его при будущих наблюдениях с помощью детекторов гравитационных волн.