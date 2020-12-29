В России снизилась младенческая смертность

В России в 2020 году снизилась младенческая смертность. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте организации.

С января по ноябрь умерли 5,8 тысячи младенцев, тогда как в аналогичный период прошлого года 6,7 тысячи. Так, младенческая смертности снизилась на 13,1 процента.

Кроме того, в Росстате сравнили рождаемость за 2020 и 2019 год. В этом году родилось 9,7 детей на одну тысячу населения, в прошлом — 10,2 детей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность за первые 11 месяцев 2020 года увеличилась на 13,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом она подчеркнула, что более 81 процента прироста «приходится на ковид и последствия заболевания ковидом».

В рамках нацпроекта «Демография» в России до 2030 года планируется направить миллиарды рублей на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуацииу. Цели нацпроекта заключаются также в снижении уровня смертности населения, а также в обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста и увеличении уровня доступности дошкольного образования.