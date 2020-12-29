В Россию разрешат ввозить томаты из Узбекистана

С 1 января 2021 года в Россию разрешат ввозить томаты с 34 предприятий в Узбекистане. Такое решение принял Россельхознадзор. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Такое решение было принято на основании предоставленной Государственной инспекцией по карантину растений информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата, уточнили в ведомстве. Также разрешен ввоз томатов с 15 азербайджанских предприятий.

Ранее был разрешен ввоз на территорию России томатов и перцев с семи предприятий Узбекистана. Овощи попали под ограничения из-за обнаружения вирусов коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино. Кроме того, ограничен ввоз в страну томатов и перцев из Армении. Речь идет только о поставках из Армавирской области республики.