В сети рассказали о самых ужасных подарках на праздники

Пользователи сайта Whisper вспомнили самые ужасные подарки, которые они когда-либо получали на рождественские праздники.

Один из юзеров сети рассказал, что однажды мама вручила ему на Рождество коробку. Перед тем как открыть подарок, мальчик потряс его. Затем он обнаружил внутри мертвого хомяка. Другой однажды получил от матери сломанную машину и подержанный ноутбук с 355 вирусами. Еще одному комментатору бабушка как-то подарила старый журнал.

«Если вы думаете, что у вас был худший подарок на Рождество, вы ошибаетесь. Мой отец решил, что это смешно, и подарил мне настоящее дерьмо», — пожаловался пользователь, чей отец однажды преподнес ему на праздники фекалии. Его поддержал еще один юзер, который тоже получил «ироничный» подарок от отца: в коробке лежала бумажка с надписью «Поздравляю! У тебя шикарный подарок. С Рождеством».

«Худшим Рождественским подарком, который я когда-либо получал, был рассказ моих родителей о том, что Санта-Клауса не существует», — вспомнил автор одного из комментариев. Другой отметил, что отец однажды подарил ему грипп, не уточнив, намеренно ли родственник заразил ребенка или нет.