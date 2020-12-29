На Украине бывший депутат пытался заказать убийство своих оппонентов

Украинские силовики задержали бывшего депутата одного из поселковых советов Киевской области, который пытался заказать убийство своих политических оппонентов. Информация об этом появилась на сайте национальной полиции Украины.

По данным силовиков, 34-летний мужчина решил организовать ликвидацию двух оппонентов на фоне личной неприязни. Он разыскивал в сети киллера, которому был готов заплатить шесть тысяч долларов. Полиция сумела вычислить бывшего депутата и организовала встречу заказчика преступления с потенциальным «исполнителем».

Подставному убийце он передал фото оппонентов и задаток в 300 долларов. Мужчину задержали на месте. Позже на него завели уголовное дело по факту организации покушения на заказное убийство. Теперь бывшему депутату грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет.

Ранее украинские правоохранители задержали в городе Бахмут 69-летнего мужчину, который во время ссоры нанес своему приятелю 500 ножевых ранений. Он был арестован, ему грозит от 7 до 15 лет колонии.