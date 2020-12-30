Пострадавшая в ДТП с автомобилем спикера Ярославской облдумы умерла

Женщина, пострадавшая в ДТП с автомобилем спикера Ярославской областной думы Алексеем Константиновым, умерла в больнице. Об этом сообщили в Кашинской центральной районной больнице, передает ТАСС.

37-летняя женщина была госпитализирована после того, как с автомобилем Mazda, за рулем которого она находилась, столкнулся Hyundai Santa Fe Константинова. Он умер на месте. По данным управления Следственного комитета (СК) по Тверской области, авария произошла около 14 часов на 90-м километре дороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец​.

До аварии Константинов посетил с рабочей поездкой Ростовский район региона, встречался там с медработниками и пациентами центральной районной больницы. После этого он отпустил служебный автомобиль, чтобы на своей машине поехать в Тверскую область. Там он собирался провести новогодние праздники.

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