Россия
 
Последние новости
Захарова рассказала о причинах русофобии в США
Члены сборной России по лыжам попали в ДТП в Европе
Захарова обосновала необходимость введения новых санкций
Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск
Пациент в Швейцарии скончался после прививки вакциной Pfizer
РПЛ назвала дату возвращения чемпионата в новом году
Россиянам отсоветовали совмещать лекарства от коронавируса и шампанское
ФСИН опровергла голодовку опального схимонаха Сергия
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали на Бали
Новости партнеров
Прослушать новость

Пострадавшая в ДТП с автомобилем спикера Ярославской облдумы умерла

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал Hue

Женщина, пострадавшая в ДТП с автомобилем спикера Ярославской областной думы Алексеем Константиновым, умерла в больнице. Об этом сообщили в Кашинской центральной районной больнице, передает ТАСС.

37-летняя женщина была госпитализирована после того, как с автомобилем Mazda, за рулем которого она находилась, столкнулся Hyundai Santa Fe Константинова. Он умер на месте. По данным управления Следственного комитета (СК) по Тверской области, авария произошла около 14 часов на 90-м километре дороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец​.

До аварии Константинов посетил с рабочей поездкой Ростовский район региона, встречался там с медработниками и пациентами центральной районной больницы. После этого он отпустил служебный автомобиль, чтобы на своей машине поехать в Тверскую область. Там он собирался провести новогодние праздники.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить