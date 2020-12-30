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Появилось видео прервавшего интервью хорватского мэра мощного землетрясения

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В сети появилось видео мощного землетрясения, прервавшего интервью мэра хорватского города Петриня. Ролик был опубликован боснийским телеканалом TV N1 Sarajevo в Twitter.

На кадрах политик отвечает на вопросы журналистов, когда внезапно начинаются сильнейшие подземные толчки. Журналисты испуганно хватаются друг за друга, некоторые начинают кричать.

Сильное землетрясение произошло в Хорватии во вторник, 29 декабря. Магнитуда достигла 6,3 по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 44 километрах к юго-востоку от столицы Хорватии. По оценке Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение стало сильнейшим в стране за этот год.

Местные СМИ сообщают, что жертвами стали семь человек. Среди погибших — 12-летняя девочка из Петриня, значительная часть которого была разрушена в результате землетрясения.

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