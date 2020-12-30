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Испанская полиция обнаружила тайник с нацистскими реликвиями

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Гражданская гвардия Испании обнаружила тайник с нацистскими реликвиями во время операции по задержанию бандформирования, занимающегося незаконной торговлей оружием. Видео с находками было опубликовано на официальном YouTube-аккаунте подразделения министерства внутренних дел страны.

В ходе операции в Малаге правоохранители задержали трех руководителей группировки — двух граждан Германии и одного подданного Великобритании, которые продавали оружие наркоторговцам на юге Испании. Сообщается, что преступники закупали оружие в Восточной Европе, а после модифицировали его в подпольной мастерской.

Один из задержанных немцев был ранее замечен в связях с ультраправыми группировками и нацистскими движениями. Именно у него и обнаружили склад нацистских реликвий, униформы и флагов.

В ходе обысков полиция также нашла 121 единицу огнестрельного оружия, 22 штурмовые винтовки и 8 пистолетов-пулеметов, а также почти 10 тысяч патронов разного калибра, 8 глушителей, 273 магазина и 1 противотанковую гранату, начиненную 1,5 килограмма взрывчатки.

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