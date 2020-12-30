Сестра лишила брата новогоднего подарка и нашла поддержку в сети

Девушка рассказала, что лишила брата новогоднего подарка и объяснила, что сделала это специально. Пользовательница Reddit с ником luluamaris сообщила, что таким образом хотела проучить его за нежелание дарить презенты кому-либо из семьи. Автор нашла поддержку в сети.

26-летняя сестра, которая решила не раскрывать своего имени, отметила, что ее младший брат, 22-летний Люк (Luke), никогда не дарил подарков, в том числе своим родственникам. Автор же, наоборот, всегда любила дарить что-то и старалась выбирать подарки как можно лучше.

Она заверила, что так же поступают и их родители. «Однако мой брат эти сантименты не поддерживает. Он никогда не дарил никому из семьи подарка на Рождество или день рождения», — констатировала девушка. Брат в таких ситуациях извинялся и уверял, что это из-за того, что он занят.

В конце 2020 года она поступила таким образом, что не подготовила Люку вообще ничего, даже поздравительной открытки. Автор поста уверена, что он даже и не прилагал усилий по поиску презентов. При этом родители регулярно одаривали его.

После действий девушки мать переговорила с ней, чтобы узнать, почему она отказала Люку в подарке. Попытки объяснить родителю, что так брат поймет о необходимости дарить подарки, не увенчались успехом. «Она сказала, что я обидела его и что нужно было просто поговорить с ним», — добавила автор.

В результате luluamaris засомневалась, правильно ли поступила. Однако подавляющее большинство пользователей в комментариях поддержали ее решение. «Было справедливо оставить его без подарка в этом году. Возможно, это так он наконец осознает, что ведет себя как эгоист», — подчеркнул FloodAndFire. По мнению Heliola, даже занятой человек может потратить максимум 10 минут на простейший подарок, вроде коробки конфет или бутылки вина.