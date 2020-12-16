В сети сравнили мужские и женские подарки и раскрыли «праздничное преступление»

Пользовательница сети по имени Лиз Уилкинсон (Liz Wilkinson) опубликовала фотографию своей рождественской елки, под которой лежали подарки. Она обратила внимание на то, как разительно ее упаковка отличается от сюрприза мужа, пишет The Mirror.

Слева на фото находились подарки, аккуратно завернутые в праздничную бумагу. Поверх нее была завязана ленточка с белым бантом и надписью «Счастливого Рождества». Справа же лежала куча картонных коробок, в которых подарки доставили из интернет-магазина. В таком виде муж положил их под елку.

Фотография быстро набрала вирусную популярность, а в комментарии пришли женщины, которые прочувствовали боль Лиз на себе. Они раскрыли, что их молодые люди неоднократно совершали подобные «праздничные преступления».

«Мой партнер — электрик. У меня раньше были [на Рождество] пакеты, обмотанные изолентой», — поделилась одна из пользовательниц. Другая вспомнила, что на прошлое Рождество получила подарок в розовой бумаге с надписью «С днем рождения».

Как оказалось позднее, муж Лиз просто разыграл ее, не завернув подарки — пара часто шутит друг над другом подобным образом.