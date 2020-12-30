Сыгравший самого красивого американского маньяка актер решил уехать из США

Голливудский актер Зак Эфрон (Zac Efron), сыгравший в фильме «Красивый, плохой, злой» известного убийцу Теда Банди, которого считают самым красивым американским маньяком, решил уехать из США. По слухам, Эфрон приобрел участок в австралийском городе Туид-Хедс, где планирует поселиться. Об этом сообщает DailyMail.

Материалы по теме Едим дома Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты? Дверь в никуда В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?

Представители издания отметили, что с марта 2020 года Эфрон проживает в городе Байрон-Бей в Австралии, где в июле он начал встречаться с официанткой Ванессой Валладарес (Vanessa Valladares). Несколько месяцев спустя актер вернул билет на самолет до Лос-Анджелеса и продлил разрешение на пребывание в стране.

По данным источников, во владении Эфрона в Туид-Хедс находится участок площадью почти 129 гектаров. За него актер заплатил два миллиона долларов (более 148 миллионов рублей). Там актер планирует начать строительство дома. С участка открывается вид на скалистые горы, ручьи, водопады и тропический лес.

Слухи о переезде Эфрона появились в декабре 2020 года. Тогда актер выставил на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе за 5,9 миллиона долларов (более 439 миллионов рублей). Эфрон купил объект в 2013 году и за время своего пребывания изменил интерьер. По данным риелтора, теперь в доме площадью около 525 квадратных метров расположены пять спален, пять ванных комнат, бассейн и терраса с видом на город.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru