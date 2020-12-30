Россияне назвали топ-5 своих авторитетов среди политиков и знаменитостей

Среди отечественных политиков и знаменитостей россияне больше всего доверяют президенту Владимиру Путину. Это выяснили социологи исследовательского холдинга «Ромир», сообщает РБК.

На втором месте среди авторитетов населения оказался министр обороны Сергей Шойгу, который за три месяца поднялся на три пункта в списке. В топ-5 также попали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава МИД Сергей Лавров (ранее занимал второе место) и премьер-министр Михаил Мишустин (раньше был на шестом месте).

В списке также оказались телеведущие Андрей Малахов, Иван Ургант и Владимир Соловьев, актер Константин Хабенский, журналисты Владимир Познер и Юрий Дудь, комики Максим Галкин и Павел Воля и другие. В «Ромире» отметили, что в первую сотню списка практически не вошли ученые и региональные лидеры.

В исследовании приняли участие 2,4 тысячи респондентов в возрасте от 14 лет из городов с численностью населения от 100 тысяч человек.

Осенью Владимир Путин также занимал первую строчку этого рейтинга. Следом шли Сергей Лавров и Владимир Жириновский.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



