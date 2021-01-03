Мужчина выбил дверь в доме бывшего босса из-за отказа дружить в соцсети

Американец выбил дверь в доме бывшего босса из-за отказа дружить в соцсети. Об этом сообщает издание Williston Herald.

Житель Северной Дакоты Калеб Бурчик (Caleb Burczyk) стал отправлять назойливые предложения о дружбе в Facebook своему экс-боссу 24 декабря. Не получив ответа, 29-летний мужчина принялся угрожать бывшему работодателю. В частности, Бурчик написал ему о намерениях убить его, если тот не примет запрос о дружбе.

Через два дня Бурчик продолжил слать угрозы, после чего, по предварительной версии, выбил дверь дома экс-босса. В результате мужчине предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме. Предварительные слушания по его делу пройдут 27 января.

В январе прошлого года сообщалось о мужчине, который случайно отправил свою интимную фотографию боссу и после этого объявил, что он гей. На следующий день руководитель рассказал о его ориентации всем коллегам, после чего автор столкнулся с проблемами в коллективе.