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Саудовская Аравия сняла запрет на въезд из-за «британского» штамма коронавируса

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Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Саудовская Аравия сняла запрет на въезд из-за «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщает Saudi Press Agency со ссылкой на Министерство внутренних дел Саудовской Аравии.

С 3 января страна откроет границы для прибывающих из других стран. Тем не менее, согласно новым правилам, в страну не смогут въезжать граждане других государств, которые в течение последних 14 дней посещали Великобританию, ЮАР и другие страны, где распространен новый штамм вируса. Также от всех иностранцев, желающих попасть на территорию Саудовской Аравии, будут требовать предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста и провести от трех до 14 дней на самоизоляции.

21 декабря Саудовская Аравия закрыла сухопутные границы и остановила авиасообщение из-за риска проникновения нового штамма коронавируса, впервые зарегистрированного в Великобритании.

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