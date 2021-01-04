Стали известны жесткие требования в райдере «Ленинграда»

Промоутер и организатор концертов Евгений Морозов рассказал «Комсомольской правде» о жестких требованиях в райдере группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

По словам Морозова, при работе с «Ленинградом», когда группа гастролировала по всей России, его удивили несколько пунктов. Среди них — прописанные музыкантами в договоре штрафы за неправильно поданный транспорт.

«Но они тогда делали огромный стадионный тур по всей России, сотни тысяч людей посетили их концерты, и они решили, что могут себе позволить жестко выставлять свои условия и требовать их выполнения», — отметил промоутер.

Морозов добавил, что сейчас музыкальная индустрия продолжает нести большие финансовые потери. По его прогнозу, такая ситуация затронет какую-то часть 2021 года, но шоу-бизнес надеется, что к весне в отношении него будут сделаны послабления, и обстановка улучшится.

По данным Mash, по состоянию на декабрь 2019 года одно выступление «Ленинграда» стоило около десяти миллионов рублей. Для всех музыкантов предусматривается, в частности, проживание в пятизвездочных отелях, для Сергея Шнурова и его супруги — перелеты бизнес-классом. За несоблюдение условий для организаторов прописываются штрафы в долларах.