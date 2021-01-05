Пара изолировалась от пандемии на крошечном острове без света и водопровода

Пара из Великобритании изолировалась от пандемии коронавируса на крошечном острове Оуэй у побережья Ирландии. На острове нет ни водопровода, ни света, однако до него не дошла заболеваемость. Об этом пишет The Sun.

Молодые люди решились на переезд 14 марта 2020 года, примерно за неделю до введения ограничений в Британии. Возлюбленные просто хотели более медленного темпа жизни и еще не знали, от чего они бегут, пишет издание.

Люк и Сара Фланаган из Лидса в начале прошлого года увидели объявление, в котором предлагалось арендовать небольшой коттедж на острове. На постоянной основе там никто не живет, лишь на лето приезжает несколько дачников. Однако пара решила перебраться сюда надолго и завести собственное хозяйство: они ловят рыбу, разводят кур и выращивают овощи.

«Мы живем в маленьком коттедже с угольным камином, используя уголь, который мы запасли за лето, мы используем резервуар для сбора дождевой воды, мы готовим с помощью больших газовых баллонов, которые мы также запасли в летние месяцы», — рассказала Сара, добавив, что дождевая вода используется для стирки и мытья, а гаджеты заряжают от солнечных батарей.

По словам женщины, на острове есть хорошая связь 4g. Однако, чтобы попасть на материк, нужно использовать лодку. Летом пара отправлялась на ней в магазины, чтобы запастись всем необходимым на зиму.