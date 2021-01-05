Названы худшие долгосрочные последствия коронавируса

Ученые из Великобритании и США назвали худшие долгосрочные последствия коронавируса. Об этом сообщает Mirror.

Специалисты выяснили, что те, кто переболел коронавирусом, на протяжении месяцев после заражения страдают от таких симптомов, как «туман в голове», неспособность сфокусироваться, воспаление сердечной мышцы, боль в тестикулах, повреждения почек и проблемы с мочеиспусканием. Также у пациентов были зафиксированы инсульты, припадки и судороги.

Многие переболевшие жалуются на то, что не могут вернуться к работе в течение полугода после заражения вирусом. Отмечается, что около 20 процентов пациентов с коронавирусом сообщают о долгосрочных последствиях заболевания.

Ранее ученые нашли связь между COVID-19 и повреждениями сосудов мозга. Специалисты считают, что коронавирус не проникает в ткани мозга, однако способствует ослаблению стенок мелких сосудов внутри него, что может повлиять на кровотечения и инсульты.