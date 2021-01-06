Британские ученые назвали сокращающий продолжительность жизни продукт. Об этом сообщает Express.

Согласно данным исследования, употребление красного мяса, особенно бекона и сосисок, повышает риск смерти у мужчин, а также увеличивает вероятность появления у них хронических заболеваний таких, как ишемическая болезнь сердца. Специалисты советуют мужчинам заменить мясо на бобы, орехи и сою.

Ранее доктор медицинских наук Юрий Сиволап рассказал о смертельной опасности плотных закусок к алкоголю. Нарколог отметил, что большое количество алкоголя и обжорство в новогодние праздники крайне плачевно сказываются на состоянии поджелудочной железы и могут привести к приступу острого панкреатита — смертельно опасного состояния.