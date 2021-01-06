Ведущая Первого канала рассказала об уникальном свойстве ее организма

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала об уникальном свойстве ее организма. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Когда у моего организма нет сил и ему нужен полноценный отдых, он буквально укладывает меня в постель. По-другому со мной не договориться», — заявила телезвезда.

По словам Сябитовой, в такие моменты она «перестает сопротивляться» и всегда выполняет одни и те же действия: отключает телефон и сутками не встает с кровати. Телеведущая называет это время «сезоном эфирного и физического молчания».

«Сколько времени продлится мой "отдых", я не знаю. Пока болею», — заключила Сябитова. Подписчики поддержали ведущую. Некоторые из них пожелали ей скорейшего выздоровления. Другие же написали, что тоже отключают все средства связи, когда хотят отдохнуть от дел.

В середине декабря 2020 года Сябитова рассказала, что ее главное желание — не заболеть коронавирусом. Для этого она даже на съемках «Давай поженимся!» соблюдает все меры предосторожности.