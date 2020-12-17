Ведущая Первого канала раскрыла свое главное желание

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскрыла свое главное желание. В интервью «Собеседнику» она также рассказала, что очень боится заразиться коронавирусом.

«Сейчас живу с одной мыслью: не заболеть. Это главное желание. Даже на съемках соблюдаю все правила, хожу в маске, не нарушаю правила дистанции», — поделилась Сябитова. Телесваха добавила, что не выезжает никуда без надобности, а также не собирается путешествовать во время новогодних каникул.

Ведущая отметила, что во время самоизоляции поняла — последние два года она уже придерживалась похожего режима жизни. «Построила у себя дома все необходимое, работаю на удаленке. Сама я редко куда хожу, если говорить о театрах или походах в гости», — уточнила Сябитова.

Ранее Сябитова раскритиковала российских мужчин и призвала их менять отношение к женщинам. По словам телесвахи, у женщин замужество отнимает два и более года жизни, мужчинам же брак продлевает жизнь.

Ведущая считает, что благодаря супругам мужчины часто бросают вредные привычки, начинают правильно питаться и заниматься своим здоровьем, а также получают все преимущества активной жизни и приобретают больше друзей.