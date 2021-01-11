Российский вирусолог назвал опасным новый способ убить коронавирус

«Убивать» коронавирус с помощью радиации может быть опасно. Так новый метод, обнаруженный российскими учеными, оценил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает РИА Новости.

Он объяснил, что способная убить коронавирус доза рентгена может навредить пациенту.

Альтштейн назвал безопасные способы для борьбы с инфекцией. Так, по его словам, облучение поверхностей или уничтожение коронавируса в воздухе при помощи ультрафиолета — хорошая дезинфекция.

Ранее российские ученые заявили, что слабые дозы радиации способны убивать коронавирус и не навредить при этом человеку. Они изучают радиационное влияние на вирус совместно с учеными из Узбекистана. Специалисты считают, что радиационное воздействие также можно будет использовать для дезинфекции.

Профессор Уральского федерального университета Анатолий Зацепин объяснил, что молекула РНК вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Выяснилось, что деформированные места вдоль молекулы в тысячи раз чувствительнее к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток, и таким образом губительные для вируса дозы радиации будут безопасны для здоровых клеток, рассказал Зацепин. «Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», — заключил ученый.