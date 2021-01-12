Актер из «Улицы Коронации» обнаружил королевского питона на своем унитазе

Британский актер Гарри Визинони, снявшийся в сериале «Улица коронации», обнаружил королевского питона длиной 1,2 метра на унитазе в своей квартире в деревне Хейл в графстве Большой Манчестер. Об этом сообщает BBC News.

Артист зашел в ванную, чтобы почистить зубы, и увидел «уставившуюся на него» рептилию. Пока Визинони обсуждал со своей сожительницей Элли Исаак, что им делать, змея исчезла. Пара провела бессонную ночь, а на утро вызвала службу отлова животных. Сотрудники службы нашли питона за батареей в ванной комнате. Питона поймали при помощи наволочки.

Отмечается, что змея предположительно сбежала от хозяина и заползла в квартиру артиста через дыру в стене.

Гарри Визинони снимается в британской мыльной опере «Улица коронации» с 2016 года. Он исполняет роль Себа Франклина, сына механика Аби Франклин, которую играет Салли Кармен.