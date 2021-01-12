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Иванка Трамп поссорилась с отцом из-за планов посетить инаугурацию Байдена

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Дональд и Иванка Трамп
Дональд и Иванка Трамп
Фото: Chris Kleponis / CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка поссорилась с отцом из-за планов посетить инаугурацию Джо Байдена, запланированную на 20 января. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, Иванка решила посетить инаугурацию оппонента своего отца из опасений за свою будущую политическую карьеру и репутацию. Сообщается, что Дональд Трамп воспринял решение дочери в штыки. Он заявил, что такой шаг оскорбителен и будет стоить ей тысяч сторонников.

Другой источник издания в Белом доме опроверг наличие у Иванки планов присутствовать на инаугурации Байдена.

Ранее сообщалось, что Пенс решил пойти на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. При этом Байден назвал хорошим решение действующего американского главы Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.

7 января Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Он набрал более 270 голосов выборщиков. Днем ранее протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было зачищено от протестующих.

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