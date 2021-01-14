Азербайджанский военный погиб в ДТП в Карабахе

Один азербайджанский военный погиб и двое пострадали в результате аварии в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 14 января, сообщает «Интерфакс — Азербайджан».

«ДТП произошло 12 января в направлении города Шуша», — пояснили в министерстве обороны республики.

По факту инцидента началось расследование.

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В конце сентября начались бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), которую поддерживает Армения. Стороны обвинили друг друга в провокации. За несколько недель под контроль Баку перешли ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. В их числе был город Шуши (Шуша), имеющий стратегическое значение.

9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о полном прекращении огня в Карабахе. Воюющие стороны остались на занятых ими в ходе боев позициях, затем под власть Баку перешли еще три района.