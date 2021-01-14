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Российский губернатор объяснил попытку пристыдить просившую помощи девушку

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Андрей Клычков
Андрей Клычков
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил «Газете.ру», почему попытался пристыдить девушку за поход по барам, которая попросила о помощи заболевшим родителям.

Глава российского региона отметил, что сегодня крайне публична и открыта, в том числе и через интернет-ресурсы можно посмотреть, «кто, где и как гуляет». Он признал, что иногда, возможно, «не совсем правильно людям говорить, что делать, но картинка жизни иногда тоже видна».

Клычков заявил, что готов извиниться за свои слова, когда инцидент будет полностью исчерпан. Он добавил, что лично разобрался в ситуации с оказанием медпомощи родителям девушки. В результате врачи приехали к заболевшим на следующий день после их обращения, коронавирус у них не выявили.

Местная жительница записала видеообращение к Клычкову, в котором пожаловалась что ее родителям с подозрением на COVID-19 не оказали медицинскую помощь. «Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?», — заявил губернатор, прикрепив фотографию с ее страницы в Instagram, на которой она запечатлена с коктейлями.

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