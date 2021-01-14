Ближайшая советница Трампа уволилась после штурма Капитолия

Cоветница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс уволилась со своего поста. Свой уход она запланировала после штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января, сообщает телеканал CNN.

По данным источников канала, ее влияние в последние недели ослабло из-за того, что она не поддерживала позицию главы государства по поводу нарушений на президентских выборах.

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Хикс работала с Трампом и его семьей несколько лет: она присоединилась к избирательной кампании предпринимателя в 2016 году, а в 2017 возглавила отдел коммуникаций Белого дома. В марте 2018 она при даче показаний в Конгрессе США призналась, что говорила неправду в интересах президента, после чего покинула эту должность, но в 2020 снова вернулась в команду американского лидера.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом США был избран демократ Джо Байден. Протесты привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к мятежу и проголосовали за его импичмент в палате представителей Конгресса. Теперь резолюция об импичменте будет направлена в сенат. Прошлая попытка демократов объявить импичмент президенту-республиканцу потерпела неудачу именно на этом этапе. Кроме того, существует возможность, что верхняя палата попросту не успеет проголосовать по инициативе до истечения президентских полномочий Трампа 20 января.