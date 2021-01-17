Российский врач спас ребенка от смерти в небе над Атлантическим океаном

Врач анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов из российского города Кемерово спас от смерти девочку на борту самолета, летевшего над Атлантическим океаном. Об этом медик рассказал в своем Instagram.

В субботу, 16 января, на борту Boeing-777, рейс N4-522 Кайо-Коко — Москва авиакомпании Nordwind, шестилетнему ребенку стало плохо. Как пишет Жданов, вскоре после взлета девочка пожаловалась на боль в ноге, и родители дали ей половину таблетки Пенталгина.

Примерно через час у ребенка случился анафилактический шок. Врач пишет, что определил это по следующим симптомам: одышка смешанного характера, сыпь на теле, тахикардия, нитевидный пульс, спутанность сознания и психомоторное возбуждение.

Жданов немедленно пришел девочке на помощь: ему помогала жена и оказавшаяся на борту врач-гинеколог по имени Юлия из Челябинска. Экипаж самолета оперативно принес сумку с медицинскими препаратами, гинеколог «быстро, четко и спокойно» набирала лекарства в шприцы, анестезиолог вводил их внутривенно, а жена ассистировала ему при катетеризации периферической вены.

Уже через 15 минут пациентке стало легче: сознание прояснилось, одышка прошла, сыпь побледнела, а частота пульса снизилась. В итоге девочка уснула.

Жданов отметил, что спасение ребенка «было важнее всей Кубы» и попросил авиакомпанию класть во врачебную сумку больше изотонического раствора хлорида натрия в воде концентрации 0,9 процента.

Ранее сообщалось, что десятиклассник из московской школы спас жизнь пассажиру в самолете, следовавшем из Сочи в Москву. Он совершил реанимационные действия, очистил ротовую полость и гортань пациента от крови, а также провел поддержку дыхания мешком Амбу. Школьник предложил экипажу совершить экстренную посадку в Воронеже, где мужчину доставили в реанимацию и диагностировали ему инфаркт.