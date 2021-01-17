Путешествия
 
Последние новости
В Черном море затонул российский сухогруз
Цзю назвал способ вернуть Нурмагомедова в спорт
Врач назвал причины дефицита железа в организме
В Москве машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео 
Ученые из Уханя рассказали об укусах летучих мышей
Стало известно о погибших во время крушения российского сухогруза
Россиянин помог своему сыну избить чужого ребенка
Раскрыто имя задержанного по делу о сходе лавины российского чиновника
У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки вакциной Pfizer
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский врач спас ребенка от смерти в небе над Атлантическим океаном

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @2balls2

Врач анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов из российского города Кемерово спас от смерти девочку на борту самолета, летевшего над Атлантическим океаном. Об этом медик рассказал в своем Instagram.

В субботу, 16 января, на борту Boeing-777, рейс N4-522 Кайо-Коко — Москва авиакомпании Nordwind, шестилетнему ребенку стало плохо. Как пишет Жданов, вскоре после взлета девочка пожаловалась на боль в ноге, и родители дали ей половину таблетки Пенталгина.

Примерно через час у ребенка случился анафилактический шок. Врач пишет, что определил это по следующим симптомам: одышка смешанного характера, сыпь на теле, тахикардия, нитевидный пульс, спутанность сознания и психомоторное возбуждение.

Жданов немедленно пришел девочке на помощь: ему помогала жена и оказавшаяся на борту врач-гинеколог по имени Юлия из Челябинска. Экипаж самолета оперативно принес сумку с медицинскими препаратами, гинеколог «быстро, четко и спокойно» набирала лекарства в шприцы, анестезиолог вводил их внутривенно, а жена ассистировала ему при катетеризации периферической вены.

Уже через 15 минут пациентке стало легче: сознание прояснилось, одышка прошла, сыпь побледнела, а частота пульса снизилась. В итоге девочка уснула.

Жданов отметил, что спасение ребенка «было важнее всей Кубы» и попросил авиакомпанию класть во врачебную сумку больше изотонического раствора хлорида натрия в воде концентрации 0,9 процента.

Ранее сообщалось, что десятиклассник из московской школы спас жизнь пассажиру в самолете, следовавшем из Сочи в Москву. Он совершил реанимационные действия, очистил ротовую полость и гортань пациента от крови, а также провел поддержку дыхания мешком Амбу. Школьник предложил экипажу совершить экстренную посадку в Воронеже, где мужчину доставили в реанимацию и диагностировали ему инфаркт.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России предложили включить врачей в состав экипажа в самолетах
Российский школьник спас жизнь пассажиру на борту самолета
Рождение младенца на борту самолета в полете попало на видео
Путешествия
Путешествия00:0611 ноября 2020

«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»

Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
12:1127 декабря 2020

Названа самая опасная зона для заражения COVID-19 в аэропорту

18:41 5 января

В убийстве и изнасиловании стюардессы в филиппинском отеле заподозрили 11 мужчин

19:4811 января

Российская стюардесса рассказала о запретном для пассажиров слове в самолете

Путешествия00:01 7 ноября 2020

«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»

Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
18:2611 января

Раскрыт главный способ обмана постояльцев роскошных отелей

17:2711 января

Россиянка раскрыла способы избежать сравнения с «Наташами» в Турции

16:3111 января

Опубликована сделанная перед смертью фотография пассажирки разбившегося Boeing

Путешествия00:0125 октября 2020

Пена дней

Помолвка с дядей, инцест и вдовство в 15 лет. Что творилось в легендарном дворце королей Португалии
15:4311 января

Россияне встретили Новый год в Абхазии и поделились впечатлениями

14:5111 января

Россиянин рассказал о главных преимуществах отпуска в Сочи зимой

13:5011 января

Подозреваемый в убийстве стюардессы объяснил поцелуй с ней накануне смерти

Россия
«Все слышали, как ее убивают»
Россияне все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Почему полиция не может их защитить?
«Его поддержали потомки Сталина»
 
«Настоящая снежная буря»
 
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса
Когда она начнется и какими препаратами можно привиться?
Все материалы
Мир
Pfizer сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу
В Европе раскритиковали Навального за призывы к санкциям против России
Трампу объявили импичмент
Это вторая попытка отстранить президента от власти. Части Нацгвардии приведены в боевую готовность
Байдену посоветовали приостановить санкции против «Северного потока-2»
Перерождение демократии
Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
Конгрессмены стали покупать бронежилеты перед инаугурацией Байдена
Хайль Кришна
Как греческая писательница шпионила на Германию, приняла индуизм и объявила Гитлера воплощением бога
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
В России собрались запретить государству покупать банки
Опомнились
Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь
Сорвали покровы
Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году
Назван лучший творог
Вспышка сверхновой
Как скажется на рынке Казахстана появление новой банковской группы
Акции Xiaomi рухнули после внесения компании в черный список США
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ заинтересовалась депутатом и его построенным подчиненными домом для тещи
Курс молодого террориста
В российской колонии много лет работала школа боевиков. Почему тюремщики закрывали на это глаза?
Смерть на обочине
Дерзкое нападение на инкассаторов в Крыму потрясло СССР. Прошло полвека, а виновных так и не нашли
Готовящегося к выходу на свободу вора в законе Тенго Потийского отдали под суд
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Российского дезертира-миллионера посадили на восемь лет
«Он кричал от боли, лежа в багажнике»
Украинский криминальный авторитет сбежал от СБУ в Россию. Но его похитили и скормили свиньям
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
В России признали поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы
Катарина Витт«Меня называли сексом на коньках»
История немецкой фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Роднина упрекнула Плющенко в слабости
Красные рубят красных
Битва МЮ с «Ливерпулем» за первое место и лондонское дерби — интриги уик-энда в АПЛ
Окруженный моделями Роналдиньо появился в музыкальном клипе
Партнерский материал
Играют МЮ с «Ливерпулем», а победит… «Манчестер Сити»!
Необычный прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Глава UFC назвал условие для боя Нурмагомедова с Сен-Пьером
Все материалы
Культура
К юбилею Мандельштама вышел клип с рукописью и цветными фотографиями поэта
Возвращая в реальность
Радиоактивные кошки, микробы и Линч: американка руками создает скульптуры, похожие на 3D-модели
Бывший солист группы «На-на» пообещал положить Бари Алибасова в могилу
Помирать — так с музыкой
Джаз, загробная жизнь и мудрость корпораций: о чем говорит новый мультфильм Pixar «Душа»
Бывшая жена Арми Хаммера отреагировала на его переписки про БДСМ и каннибализм
Какая женщина
Лассо правды, нефтяная игла и Трамп диетический: каким получился первый блокбастер 2021 года
Звезда «Универа» оправдал отказ от выплаты алиментов
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Комаровский назвал причины срочно обратиться к врачу при боли в животе
Трамп лишился миллионов подписчиков в соцсетях
Президент США навсегда потерял аккаунт в Twitter. Его страницы в YouTube и Instagram заморожены
Оценена вероятность удаления Telegram из популярных магазинов приложений
«Реклама стала умнее нас»
 
Глава Минцифры заразился коронавирусом
«Страшное дело, что происходит»
Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
Арестованный в Южном Судане Варламов показал свою «VIP-камеру»
Все материалы
Ценности
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
«Стриптизерши в костюмах монашек расхаживали по резиденции»
Как Сильвио Берлускони скупает роскошные виллы, меняет молодых любовниц и мастерски избегает тюрьмы
Все материалы
Путешествия
Назван самый необычный памятник в России
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Россияне раскрыли секреты планирования отпуска при пандемии коронавируса
Там, где всегда мороз
Жуткий холод, миражи и барбекю во льдах: чем туристу заняться в самых холодных местах на планете?
Российская стюардесса развеяла предрассудки о туалете на борту самолета
«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»
В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
Названа самая опасная зона для заражения COVID-19 в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Профессиональный бездельник заработал 21 миллион рублей за два с половиной года
Женщина нашла насекомое размером с ладонь во время уборки дома и ужаснулась
Пацанка Джо
История жизни королевы тропического острова, любовницы Марлен Дитрих и самой быстрой женщины на воде
Женщина похудела на 54 килограмма из страха лишиться зубов
«Я вырвала сына из пасти леопарда»
Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
Мужчина выбросил жесткий диск с биткоинами на 23 миллиарда рублей
Великое похищение
Перестрелки, погони и малярия: как лучшие шпионы мира гонялись за птичьими перьями
Все материалы
Американцы поставили новую «Ниву» в пример разработчикам Hummer
13 самых популярных кроссоверов года в России
На какие кроссоверы и внедорожники пересаживались россияне в ушедшем году
Китайцы показали экономичный кроссовер с неблагозвучным названием
Rolls-Royce Ghost: привидение с мотором
Видео: это начальная модель Rolls-Royce — и она стоит 37 миллионов рублей
Очевидец запечатлел столкновение КамАЗа с летящим вертолетом
Бестселлеры провального года: 25 любимых автомобилей россиян
Итоги продаж новых легковых машин на российском рынке за 12 месяцев
Дуэль Audi RS6 и Lamborghini Urus на мокрой трассе показали на видео
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Россиянам назвали неожиданный ингредиент для оливье
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Путин повысил возраст молодежи
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Россиян предупредили о смертельной опасности способа замедлить опьянение
Все материалы