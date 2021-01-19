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Египтянку арестовали за непристойные кексы

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Фото: Unsplash

Египтянку, зарабатывающую продажей хлебопекарных изделий, арестовали из-за изготовления кексов с непристойными украшениями, передает BBC News.

Они якобы были украшены изображениями гениталий и нижнего белья и предназначены для гостей частной вечеринки в спортивном клубе в Каире. Представители религиозных властей страны предупредили, что такая выпечка противоречит нормам ислама.

После того как об аресте стало известно СМИ, женщину отпустили под залог в 319 долларов. По данным источников, преследование по закону может угрожать и гостям вечеринки, а также власти начали следствие с целью выяснить, какая именно спортивная организация устроила упомянутое мероприятие.

Как отмечает издание, под предлогом борьбы за семейные ценности египтян власти в последнее время начали сразу ряд громких дел. В их числе, помимо прочего, дело против девушек, которые «непозволительным образом» вели себя на социальной платформе TikTok.

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Egyptian woman arrested for baking 'indecent' cakes