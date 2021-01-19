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При наезде грузовика на спящих рабочих в Индии погибли 15 человек

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Фото: Adnan Abidi / Reuters

В индийском штате Гуджарат 15 человек погибли после наезда грузовика на спящих на обочине дороге рабочих. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает BBC News.

Водитель грузовика потерял управление после столкновения с трактором. Рабочие, на которых наехал автомобиль, были мигрантами из штата Раджастан. Шестеро из них пострадали, но выжили, они госпитализированы.

Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших в Twitter. Он назвал инцидент трагичным и заявил, что молится за выздоровление раненых.

Как сообщает BBC News, рабочие в индийских городах часто ложатся спать на тротуаре, подвергая себя опасности. Кроме того, британский канал вспомнил прошлогодний случай, когда 16 человек погибли под колесами грузового поезда: они ночевали прямо на путях.

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