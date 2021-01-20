Глава Чечни Рамзан Кадыров нокаутировал директора ансамбля песни и танца «Заманхо» Рената Цакаева. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам главы республики, сначала он потренировался в спортзале с офицером СОБР «Терек» Тимирланом Эдиловым, помощниками руководителя Чечни Умаром Даудовым и Усманом Буруевым, солистом филармонии Майрбеком Хайдаровым и директором ансамбля Ренатом Цакаевым.

Затем был организован вечер бокса, главный поединок которого состоялся между Кадыровым и Цакаевым, состязание также попало на видео. «В начале первого раунда мой соперник Ренат показал, что отдавать победу он просто так не собирается», — рассказал глава Чечни и отметил, что во втором раунде его соперник побывал в нокдауне.

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«Рефери Усман Буруев начал вести отчет, но на пятой секунде Ренат снова встал в стойку и продолжил поединок. До третьего раунда дело не дошло, Ренат пропустил серию ударов и снова оказался на настиле. Судья зафиксировал поражение моего оппонента техническим нокаутом», — заключил Кадыров.

В феврале 2020 года глава Чечни вышел на ринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко. По словам спортсмена, Кадыров его не жалел. «Бил жестко с обеих рук», — написал боец.

В июне 2015 года руководителю Чечни сломали ребро во время боксерского спарринга. Кадыров тренировался со спортсменами Арби Мадаевым и Изнауром Мусаевым, он не уточнил, кто именно нанес ему травмы.

В боксерских турнирах также неоднократно участвовали сыновья главы республики. Так, в феврале 2020 года 12-летний Адам Кадыров и 14-летний Ахмад Кадыров нокаутировали сверстников из Уганды на турнире «Время легенд» в Москве. В октябре 2017 года сыновья главы Чечни поучаствовали в боях чемпионата по боксу, состоявшегося в Грозном, и победили. В октябре 2016 года дети выступили на турнире Grand Prix Akhmat в Грозном.