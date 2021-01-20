«Лестер» победил «Челси» и вышел на первое место в АПЛ

«Лестер» на своем поле победил «Челси» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 19 января, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Онинье Ндиди и Джеймс Мэддисон.

Победа позволила «Лестеру» набрать 38 очков и стать единоличным лидером АПЛ. В активе «Челси» 29 очков, команда занимает восьмую позицию.

В следующем туре «Лестер» 27 января на выезде сыграет с «Эвертоном». «Челси» в тот же день дома примет «Вулверхэмптон».