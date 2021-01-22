Тысячи норок убьют в Испании

Тысячи норок убьют на одной из ферм на севере Испании после заражения коронавирусом. Об этом сообщает El Pais.

Инцидент произошел в регионе Галисия, где расположено почти 80 процентов звероферм страны. Коронавирус пока обнаружили у 3,1 тысячи особей, всех их усыпят. Сообщается, что испанские власти уведомят Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Европейскую комиссию об произошедшем.

В ноябре 2020-го в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В конце месяца убитые норки «восстали» из-под земли, где были захоронены: тела животных набухли в результате образования в них животных газов и поднялись на поверхность.

После инцидента ВОЗ подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.