Меган Маркл сделала принца Гарри лучше

Автор биографической книги про герцогиню Сассекскую Meghan Misunderstood («Неверно понятая Меган») Шон Смит утверждает, что отношения принца Гарри с Меган Маркл сделали его лучше. Об этом сообщает Daily Star.

По мнению Смита, Маркл украсила королевскую семью своей харизмой, которой там не доставало. «Она статная женщина, но ее выставляли совершенно другой; к счастью, у людей еще есть возможность узнать, какая она на самом деле, — говорит писатель. — Я не хочу принижать членов королевской семьи, принца Уильяма, Кейт и других, просто у Меган совсем иной жизненный опыт. Думаю, Меган вносила в их жизни то, чего им сейчас не хватает».

Ранее автор книг о британской королевской семье Кэти Николл (Katie Nicholl) заявила, что принцу Гарри пришлась по душе расслабленная жизнь в Калифорнии. Николл считает, что принц тосковал по дому и родным лишь поначалу. Она не согласилась с другими экспертами, ожидающими ухудшения отношений между принцем и Елизаветой II. По ее словам, королева часто общается с Гарри и Меган по видеосвязи.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Они лишились титулов, переехали в США, стали сотрудничать с Netflix и Spotify и достигли финансовой независимости от королевской семьи. Ожидается, что в марте супруги встретятся с королевой для обсуждения своего статуса в будущем. Елизавета II пригласила их на празднование своего дня рождения.

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