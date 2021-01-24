ФБР начало расследование взрыва бомбы в баптистской церкви

Федеральное бюро расследований (ФБР) и местные правоохранительные органы начали расследование взрыва самодельной бомбы в баптистской церкви, расположенной в американском городе Эль-Монте. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

В результате взрыва пострадали стены здания и были выбиты окна. По словам местного пастора, никто не пострадал. Отмечается, что данная церковь получила широкую известность благодаря заявлениям против ЛГБТ-сообщества. В адрес церкви неоднократно поступали угрозы, и она уже становилась объектом для совершения преступлений. Онлайн-петиция о том, чтобы убрать ее из города, собрала почти 15 тысяч подписей.

Ранее в США арестовали мужчину, который угрожал взорвать штаб Демократической партии в городе Спокан (штат Вашингтон). Мужчина с рюкзаком, из которого торчали провода, зашел в здание, где расположен офис демократов, и заявил, что у него бомба. Прибывшая на место полиция окружила дом, из него вывели всех людей. Подозреваемого задержали, когда он выходил из штаба, однако рюкзака при нем уже не было.