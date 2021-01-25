Азербайджан объявил в розыск 300 человек в связи с войной в Карабахе

Следственные органы Азербайджана объявили в розыск около 300 человек в связи с недавней войной в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил генеральный прокурор республики Кямран Алиев, передает Sputnik Азербайджан.
По словам генпрокурора, до 1 января 2021 года было доказано, что 297 человек совершили военные и другие преступления против азербайджанского народа. Суд постановил арестовать их.
Документы для розыска были направлены в Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджане и Главное управление уголовного розыска МВД страны.
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о ходе конфликта в Нагорном Карабахе, в котором обвинила военнослужащих и Армении, и Азербайджана в нанесении намеренных ударов по мирным жителям в регионе.
Бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, поддерживаемой Арменией, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации. 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль ряд территорий, потерянных в 1990-х годах. В регион вошли российские миротворцы.