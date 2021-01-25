Отвалившееся от пассажирского самолета колесо рухнуло в огород у жилого дома

Колесо отвалилось от пассажирского самолета, пролетавшего над Чикаго, и приземлилось в огород у жилого дома. О случившемся сообщает Fox News.

По информации издания, инцидент произошел с лайнером авиакомпании Boutique Air, который выполнял рейс из города Айронвуд в Чикаго. Как рассказала владелица участка, на который рухнуло колесо, сперва она подумала, что кто-то выбросил мусор рядом с ее домом.

Однако позже, поговорив с другом, работающим в авиационной сфере, женщина поняла, что это шина от шасси самолета. «Если бы она упала на крышу, то точно пробила бы ее», — высказала опасения жительница Чикаго.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал, а лайнер позже благополучно приземлился в аэропорту О’Хара. Представители Федерального управления гражданской авиации США заявили, что займутся расследованием инцидента.

В январе 2020 года у самолета авиакомпании Air Canada во время взлета отвалилось колесо. На кадрах, снятых пассажиром, было видно, как самолет разгоняется по взлетно-посадочной полосе, а затем взлетает. В это время у него отваливается одно из двух колес на левом шасси. Лайнер должен был вылететь из Монреаля в Сагеней.