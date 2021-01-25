Одесские моряки перекрыли дорогу в Киев в знак протеста против коррупции

В Одессе профессиональные моряки перекрыли дорогу, ведущую в Киев, в знак протеста против коррупции в сфере трудовых отношений. Сообщение об этом появилось на городском портале 048.ua.

Отмечается, что в мирной акции участвуют около сотни человек. Они требуют от руководства страны отправить в отставку министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и ряд других чиновников. Инициатором протестов выступила организация «Украинское объединение моряков». Силовики не препятствуют проведению мероприятия.

«На сегодняшний день моряк не может получить ни один документ без взятки. Такая ситуация сложилась из-за заинтересованных лиц, которые получают по 6 миллионов в месяц. Их цель уничтожить морскую отрасль в Украине», — заявила организатор акции Кристина Король. Она отметила, что аналогичные демонстрации проходят 25 января в Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Мариуполе и Очакове.

Ранее на Украине развернулись масштабные акции протеста против повышения цен на газ. Недовольные тарифной политикой правительства перекрывали дороги в Полтавской области, антиправительственные демонстрации прошли во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах. В Житомире протестующие брали штурмом здание областной администрации. Позже украинские власти пошли на уступки и ограничили цены на энергоносители для населения.