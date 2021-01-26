Король Таиланда объявил второй королевой свою любовницу

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама X объявил второй королевой свою фаворитку Сининат Вонгваджирапакди. Об этом сообщает издание Bild.

68-летний Маха устроил церемонию для Сининат в ее 36-й день рождения. На короле и его любовнице были одинаковые голубые костюмы, и они выпустили птиц и рыб с пирса Васукри в Бангкоке.

Согласно данным издания, это беспрецедентный случай в истории таиландской монархии.

Сининат Вонгваджирапакди назначили благородным королевским консортом в июле 2019 года. Спустя всего три месяца она оказалась в опале: ее лишили титула и бросили в женскую тюрьму Лат Яо. В сентябре 2020 года Сининат освободили, однако королева Сутхида и придворные продолжают строить против нее козни. Считается, что именно с их подачи в интернет попали сотни ее интимных фотографий.

Сининат очень популярна в народе, ее зовут «принцессой-ангелом». После возвращения из тюрьмы она посещала различные провинции Таиланда с визитами, призванными повысить популярность короля Махи Вачиралонгкорна Рамы X. Это происходило на фоне многомесячных студенческих протестов, на которых требуют реформировать монархию. В каждом регионе соперница королевы выступала в местной традиционной одежде.

Сутхида — четвертая жена 68-летнего короля, бывшая стюардесса и глава его личной охраны. Брак был заключен в мае 2019 года. Ранее Маха был женат на своей двоюродной сестре Мом Луанг Соамсавали Китиякара, актрисе Ювадхиде Полпрасет и простолюдинке Срирасми Акхарапхонгпричу.