Медведчук заявил об использовании США Украины для ослабления России

США используют Украину, чтобы через санкции ослаблять Россию и Евросоюз (ЕС). Такое мнение высказал председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью французскому изданию Politique Internationale, перевод которого опубликован на сайте партии.

«Украина используется Вашингтоном не для того, чтобы усилить Европу, а чтобы ослабить Россию и Евросоюз. Посмотрите, кто выиграл, а кто проиграл от санкций, введенных ЕС против РФ. Выиграли в первую очередь США. Сейчас они пытаются навязать европейцам дорогой сжиженный газ. Санкции против "Северного потока-2" носят геополитический характер, но при этом бьют по экономике», — сказал он.

Депутат выразил надежду на то, что рано или поздно украинская власть «прозреет». «Вызовы, перед которыми оказался мир за последние полгода из-за пандемии и вызванного ею социально-экономического кризиса, показали, насколько иллюзорна пресловутая солидарность стран ЕС, их единство и общность интересов», — добавил Медведчук. По его словам, США заинтересованы в утверждении того миропорядка, который «делал их сверхдержавой», поэтому они «щедро сеяли и продолжают сеять конфликты между РФ и странами Восточной Европы».

21 января сообщалось, что Государственная авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать Медведчука в Россию.

20 января Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение России передать Медведчуку группу украинцев, которые удерживались в ДНР и ЛНР, грубо нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.