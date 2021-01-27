Врач раскрыл особенности обязательного медосмотра перед вакцинацией

Врач Андрей Тяжельников раскрыл особенности обязательного медосмотра перед вакцинацией от коронавируса. Об этом главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы рассказал в интервью радио Sputnik.

Тяжельников пояснил, что перед тем, как сделать прививку, пациента обязательно должен осмотреть врач. Он отметил, что, если человек перед процедурой чувствует себя хорошо и не имеет хронических заболеваний, то его проконсультируют непосредственно в пункте вакцинации. Так, после заполнения анкеты врач измерит температуру, сатурацию, давление и пульс пациента, а также прослушает сердце, легкие и осмотрит горло.

При этом эксперт предупредил, что в случае наличия серьезных хронических заболеваний стоит сперва проконсультироваться с узкими специалистами по поводу вакцинации. Он также добавил, что прививка противопоказана кормящим, людям младше 18 лет и тем, кто в последние 30 дней делал другие прививки.

Ранее эксперты рассказали, что вакцинация от коронавируса незарегистрированными в России препаратами может привести к печальным последствиям. В частности, медицинский директор «Инвитро-Москва» Дмитрий Кондратьев и директор по качеству компании Corex Logistics Виталий Шахназаров предупредили, что никто не даст гарантии того, что конкретная вакцина является оригинальным препаратом от производителя. Также в этом случае существует риск купить препарат из забракованной партии.