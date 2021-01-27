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Байден собрался закупить по сотне миллионов доз вакцины у Pfizer и Moderna

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Фото: POOL / Reuters

Президент США Джо Байден собрался закупить по сотне миллионов доз вакцин от коронавируса у компаний Pfizer и Moderna. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника новой администрации.

По его словам, закупка вакцин позволит обеспечить вакцинацию почти для всех американцев к концу лета этого года. Отмечается, что на данный момент компании уже поставили около 400 миллионов доз своих препаратов.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изменил рекомендации относительно вакцинации, разрешив пациентам смешивать различные вакцины от коронавируса. Согласно новым рекомендациям, пациенты смогут поменять один одобренный в США препарат от COVID-19 на другой между двумя дозами в «исключительных ситуациях».

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