Мир
 
Последние новости
Путин объявил об отступлении пандемии
Голикова заявила Путину о вреде ковид-паспортов
Путин призвал привить от коронавируса почти 70 миллионов россиян
Российский врач назвал защищающий от рака продукт
Кеосаяну запретят въезд на Украину
Сеть для заражения компьютеров по всему миру сумели отключить
Громивший лифт мужчина застрял в нем и попал на видео
Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и России
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
Новости партнеров
Прослушать новость

Вымогавших у россиян деньги в обмен на помощь с судом задержали в Испании

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Nacho Doce / Reuters

В Испании задержали подозреваемых в вымогательстве крупных сумм у россиян под предлогом прекращения расследований и закрытия уголовных дел. Об этом пишет Национальная полиция в своем Twitter.

Сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек, среди которых граждане России, Литвы, Украины, Сербии, Эстонии, Узбекистана и Германии, отмечает РИА Новости. Их также обвиняют в отмывании денег и членстве в преступной организации. Операцию провели в Малаге и Мадриде. Полиция уже наложила аресты на банковские счета и изъяла 45 тысяч евро наличными, а также четыре автомобиля, драгоценности и около сотни дорогих сумок.

Члены группировки внимательно изучали биографии своих жертв и выясняли, могут ли против них возбудить судебные дела в России. Затем преступники сообщали жертвам, что у них есть доступ к полицейским данным, и требовали около 500 тысяч евро в обмен на помощь с судом.

По словам полиции, подозреваемые «вели богатый образ жизни» и «жили в роскошных домах». Ни у кого из них не было работы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам предъявили обвинения за каждого собранного жука на Шри-Ланке
Американка покашляла на больную раком покупательницу и попала под суд
Украинцы обложили данью украинцев в Европе