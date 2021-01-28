Вымогавших у россиян деньги в обмен на помощь с судом задержали в Испании

В Испании задержали подозреваемых в вымогательстве крупных сумм у россиян под предлогом прекращения расследований и закрытия уголовных дел. Об этом пишет Национальная полиция в своем Twitter.

Сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек, среди которых граждане России, Литвы, Украины, Сербии, Эстонии, Узбекистана и Германии, отмечает РИА Новости. Их также обвиняют в отмывании денег и членстве в преступной организации. Операцию провели в Малаге и Мадриде. Полиция уже наложила аресты на банковские счета и изъяла 45 тысяч евро наличными, а также четыре автомобиля, драгоценности и около сотни дорогих сумок.

Члены группировки внимательно изучали биографии своих жертв и выясняли, могут ли против них возбудить судебные дела в России. Затем преступники сообщали жертвам, что у них есть доступ к полицейским данным, и требовали около 500 тысяч евро в обмен на помощь с судом.

По словам полиции, подозреваемые «вели богатый образ жизни» и «жили в роскошных домах». Ни у кого из них не было работы.