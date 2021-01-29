Самая сексуальная спортсменка мира показала тренировку со штангой

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила в Instagram видео своей тренировки.

22-летняя спортсменка показала серию упражнений. Сначала легкоатлетка сделала разминку, потом выполнила ряд беговых упражнений, а затем потренировалась со штангой.

16 января Шмидт рассказала, что планирует стать фитнес-блогером и уже сняла пилотный выпуск своего нового шоу для YouTube. В комментариях пользователи написали бегунье, что ее фотографии мотивируют их активнее заниматься спортом.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.