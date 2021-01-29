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Минтруд определил 125 профессий для прохождения альтернативной службы

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Министерство труда определило 125 профессий, которые доступны призывнику для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале.

В списке указаны: водитель, животновод, уборщик, маляр, лифтер, мойщик посуды, няня, швея, повар, почтальон, садовник, слесарь, тракторист, артист, архитектор, библиотекарь, врач, воспитатель, преподаватель, программист, психолог, спортивный тренер, экономист, юрисконсульт и многие другие.

В документе перечислены 623 организации из разных регионов, где можно пройти службу. Многие из них — это медицинские учреждения.

В начале 2020 года сообщалось, что в России будут введены новые правила альтернативного призыва. Так, молодые люди смогут выбирать между гражданскими учреждениями и структурами Минобороны. В первом случае срок прохождения службы составит 21 месяц, во втором — на три месяца меньше.

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