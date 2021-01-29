Названы тревожные признаки скорого диабета

Риск диагноза диабет II типа возрастает при таких признаках, как избыточный вес, частое мочеиспускание и необъяснимое головокружение. Тревожные факторы, свидетельствующие о возможном заболевании, называет издание Express.

Согласно специалистам, заподозрить неинсулинозависимый диабет можно по ряду критериев, хотя самым надежным способом диагностировать хроническое заболевание остается анализ крови на превышение уровня сахара. Так, сухость во рту, медленно заживающие раны, лишний вес, частые позывы к мочеиспусканию, усталость, проблемы со зрением, зуд в районе гениталий и головокружение могут быть тревожными симптомами самого диабета или преддиабетического состояния.

К группе высокого риска заболевания относятся люди старше 40 лет и те, кто имеет избыточный вес. Также необходимо следить за здоровьем тем, у кого в семье есть случаи диабета. Снизить риск можно с помощью здоровой диеты и регулярных упражнений (150 минут тренировок средней интенсивности в неделю).

Неинсулинозависимый диабет, или диабет II типа, является самым широко распространенным типом диабета. Заболевание способно повысить риск других опасных для жизни состояний, включая нарушение функций сердца, сосудов и нервной системы.