Выявлен самый большой фактор риска смерти от коронавируса

Ученые Нью-Йоркского университета в США выявили, что больные шизофренией с коронавирусом в три раза чаще умирают, чем люди без психических расстройств. При этом риск тяжелых осложнений нельзя объяснить более высоким уровнем сердечных заболеваний, диабета и других фактором. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Psychiatry.

Исследователи проанализировала 7348 историй болезни мужчин и женщин, лечившихся от COVID-19 в разгар пандемии в больницах Нью-Йорка в период с 3 марта по 31 мая 2020 года. Среди них было выявлено 14 процентов, у которых была диагностирована шизофрения, расстройства настроения или тревога. Затем исследователи подсчитали уровень смертности пациентов в течение 45 дней после положительного результата теста на вирус.

Оказалось, шизофрения является самым большим фактором риска (в 2,7 раза выше вероятность смерти), а после достижения 75-летнего возраста вероятность смерти увеличивается в 35,7 раза. На втором месте после шизофрении оказался мужской пол и сердечные заболевания.

Результаты нового исследования предполагают, что в самой биологии шизофрении может быть что-то, что делает тех, у кого она есть, более уязвимыми для COVID-19 и других вирусных инфекций. Одно из возможных объяснений - нарушение иммунной системы.