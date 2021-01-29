Журналист раскрыл изнанку скандального ток-шоу Первого канала и оценил ведущего

Российский журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов заявил, что первоначально программу «Время покажет» на Первом канале должен был вести именно он, но в итоге отказался. Он раскрыл изнанку скандального проекта и оценил одного из ведущих в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«В свое время, когда ее запускали, то ее запускали с расчетом, что я там буду ведущим. Мне ребята звонили уже незадолго до запуска», — отметил Набутов. По его словам, звонили ему в 2014 году и предлагали срочно приехать на съемки ток-шоу, которое впоследствии станет скандально известным.

Ведущий заверил, что отказался, так как «понимал, что и как придется обсуждать в эфире». «Я понимал реально, что сохранить себя там будет невозможно. Меня жена перестанет пускать домой», — добавил он.

При этом Набутов охарактеризовал ведущего шоу Артема Шейнина как «парня, которого он очень уважал раньше». Журналист пояснил, что Шейнин в прошлом «пахал на Владимира Познера много лет как его шеф-редактор безропотно и, так сказать, ноунеймом оставаясь».

«Время покажет» — общественно-политическое ток-шоу, выходящее на Первом канале с сентября 2014 года по будням. Ведущие — Екатерина Стриженова, Анатолий Кузичев и Артем Шейнин. Ранее ведущим был и Петр Толстой, но ушел из проекта после избрания депутатом Госдумы.

Программу неоднократно подвергали критике за негативное освещение событий в западных странах, односторонне освещение деятельности оппозиции и отсутствие разных точек зрения. Шейнин регулярно использует экспрессивную лексику в эфирах проекта. Так, в июне 2020 года, обсуждая появление флага ЛГБТ-сообщества на памятнике «Родины-матери» в Киеве, он назвал авторов акции «кончеными пидорасами».