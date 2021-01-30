Самая безопасная страна для туристов назвала условие допуска иностранцев

Исландия, которая неоднократно входила в списки самых безопасных для туристов стран, назвала условие допуска иностранцев на свою территорию. Об этом сообщает Fox News.

Как стало известно изданию, правительство островного государства намерено снять ограничения по коронавирусу для путешественников, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. Таким образом, дважды привившимся туристам не придется сталкиваться с двухнедельным карантином по прибытии в страну.

Тем не менее власти Исландии по-прежнему настаивают на том, чтобы посещение популярных достопримечательностей было ограничено. Кроме того, гражданам России все еще официально не разрешено путешествовать в так называемую страну льдов.

На данный момент правительство Исландии требует, чтобы каждый въезжающий в страну иностранец проходил двухнедельный карантин или дважды сдавал тест на коронавирус — по прибытии и после шестидневного карантина.

В декабре 2020 года Исландия объявила, что с 10 декабря иностранцы, переболевшие коронавирусом, смогут посетить государство без обязательного тестирования на коронавирус и прохождения 14-дневного карантина. Для того чтобы пересечь границу, туристам понадобится доказать, что они выздоровели, предъявив положительный результат теста на COVID-19, сделанный за 14 дней, или результат теста на антитела.